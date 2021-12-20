الطقس فى مصر| هل تسقط ثلوج على القاهرة مثل الإسكندرية؟ الأرصاد تجيب

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص تكون الثلوج خلال الفترة المقبلة قد انتهت ولن تصل الثلوج التى شهدتها محافظ الإسكندرية إلى القاهرة، مؤكدًا انتهاء حالة عدم الاستقرار للطقس، وأنه من المتوقع أن الأمطار تخف حدتها خلال الساعات المقبلة.





وقال "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "سارة حازم" فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سى"، أن حالة عدم الاستقرار ستنتهى مع ساعات الليل، لافتًا إلى أن فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ستكون خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، أما باقى محافظات الجمهورية لايوجد بها أى فرص لسقوط الأمطار. وكشف "شاهين"، سبب تكون الثلوج بمحافظ الإسكندرية مؤكدًا أن البلاد شهدت منخفض جوي في طبقات الجو العليا أثر على البلاد وتسبب في انخفاض كبير في درجات الحرارة أدى إلى تكون الثلوج.

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