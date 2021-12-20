روسيا تُطلق قمرين صناعيين من الجيل الجديد فى العام المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن نيكولاى تيستويدوف المدير العام للشركة الروسية المصنعة لأجهزة أنظمة معلومات الأقمار الصناعية (ISS)، أنه سيتم إطلاق أول قمرين صناعيين روسيين للملاحة من الجيل الجديد "Glonass-K2" إلى المدار فى الربعين الثانى والثالث من عام 2022.





وقال تيستويدوف - فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين - "أعتقد أن القمر الأول فى الربع الثانى، والقمر الثانى فى الربع الثالث من العام القادم"، مشيرًا إلى أن القمر الثانى فى المرحلة التى لا تزال فيها الاختبارات الأرضية تجرى على قدم وساق. وأضاف: "على الأرجح سيتم إرسال آخر قمر صناعى من الجيل السابق، "Glonass-M" فى الربع الأول من عام 2022 إلى الفضاء". يذكر أن الجيل الجديد من الأقمار الصناعية يختلف عن الجيل السابق فى عدد كبير من إشارات الملاحة المنبعثة، خمس إشارات لـ Glonass-M وسبعة وتسعة لـ Glonass-K و Glonass-K2، وكذلك وطول عمر الخدمة، سبع سنوات لـ Glonass-M و 10 سنوات لـ Glonass-K و Glonass-K2.

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