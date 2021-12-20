سانت كاترين.. درجة الحرارة تصل إلى صفر مع بداية فصل الشتاء

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس مدينة سانت كاترين، طلعت العنانى أكد أن درجة الحرارة بدأت فى الانخفاض تدريجيًا حتى وصلت الآن إلى الصفر، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها حتى الساعات الأولى من صباح غدًا الثلاثاء.

وقال رئيس المدينة، فى تصريح اليوم، إن جميع السائحين على قمة جبل موسى هبطوا عقب غروب الشمس، مؤكدًا أنه جرى توفير مولدات كهربائية إضافية بالمدينة، نظرًا لزيادة الأحمال على التيار الكهربائى مع استخدام المواطنين الدفيات الكهربائية لمواجهة شدة البرودة، لافتًا إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأجهزة المعنية تحسبًا لتساقط الثلوج خلال الساعات المقبلة.