لا حول ولا قوة إلا بالله.. فضائل لا تحصى لـ زوال الهم وتفريج الكرب

جدة - نرمين السيد - معنى لا حول ولا قوة إلا بالله

"لا حول ولا قوة إلا بالله" ليست كلمة أو عبارة تقال، وإنما لها معنى تحسه قلوب المؤمنين الصالحين، ووردت تعريفات كثيرة أبرزها ما جاء فى حديث ابن مسعود، رضى الله عنه، فيما أخرجه ابن النجار: "ألا أخبرك بتفسير "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"؟، قال نعم، قال: "لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله.. هكذا أخبرنى جبريل يا ابن أم عبد".

وقال فى معناها سيدنا ابن عباس، رضى الله عنهما: "أى: لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله"، بينما قال ابن الأثير: "المُراد بهذا ونحوه إظهار الفقر إلى اللّه بطلب المعونة منه على ما يحاول من الأمور".

لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من الجنة

روى الإمام البخارى عن أبى موسى الأشعرى، رضى الله عنه، قال: "كنا مع النبى، صلى الله عليه وسلم، فى سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبى، صلى الله عليه وسلم: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا"، ثُمَّ أَتَى عَلَى، وَأَنَا أَقُول فِى نَفْسِى: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَقَالَ: "يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ. قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ".

بينما روى الإمام أحمد فى مسنده، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، أن النبى، صلى الله عليه وسلم، قال: "أكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة".

وكشف العلماء أن معنى أنها "كنز من كنوز الجنة"، أن ثوابها مدخر لقائلها، والعامل بها، فى الجنة، وقد جاء فى "فيض القدير" للإمام المناوى: "أى أن ثوابها نفيس مدخر فى الجنة كما يُدخر الكنز، ويُحفظ فى الدنيا".

أما الإمام النووى، رضى الله عنه، فقال فى معناها: "قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى، واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره، ولا رادَّ لأمره، وأن العبد لا يملك شيئًا من الأمر، ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر فى الجنة، وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموالكم".

فضل لا حول ولا قوة إلا بالله

أجمع العلماء على عديد من الفضائل التى تتمتع بها "لا حول ولا قوة إلا بالله"، حيث ذكروا أنها باب من أبواب الجنة، فعن معاذ بن جبل رضى الله عنه: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "ألا أدلك على باب من أبواب الجنة" قال: وما هو؟ قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله" .. رواه أحمد والطبرانى بإسناد صحيح.

وذكر سيدنا أبى موسى الأشعرى، رضى الله عنه: أن النبى، صلى الله عليه وسلم، قال له: "قل: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة" رواه البخارى ومسلم.

فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله

فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله كثيرة وعظيمة وهذا مدعاة لأن نكثر جميعا منها فى كل وقت وحين، فهى كنز بين أيدينا ومدعاة لرضى الله سبحانه وتعالى علينا جميعا.

وفى هذا الصدد ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواءً من تسعةٍ وتسعين داءً أيسرها الهم" .. حديث رواه الإمام الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

وأخرج الإمام الطبرانى بإسناده عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: "من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله".

فضائل الحوقلة

ومن فضائل الحوقلة "لا حول ولا قوة إلا بالله" كذلك أنها تعد من غراس الجنة: وهو ما أكده حديث الصحابى الجليل أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه حيث قال: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ليلة أسرى به مر على إبراهيم عليه السلام فقال: من معك يا جبريل؟ قال: هذا محمد فقال له إبراهيم عليه السلام: يا محمد مُرْ أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة قال: "وما غراس الجنة" قال: لا حول ولا قوة إلا بالله".. رواه الإمام أحمد وابن حبان.