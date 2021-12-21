وذكر موقع "engadged" المعنى بنشر الأخبار التقنية، فى تقرير له، إن محطات "ABC" المحلية عادت على مدار اليوم بدءًا من أمس، كما أنه من الوارد الوصول إلى تسجيلات للقنوات التى تملكها شركة ديزنى.
ويبلغ سعر الاشتراك لقنوات ديزنى 65 دولارًا نظير الاستخدام لمدة شهر، لكن خدمة "YouTube TV" الأعضاء المتأثرين بهذه الصفقة، بالحصول على خصم بقيمة 15 دولارًا لمرة واحدة، موضحة أن هناك مزيدًا من التفاصيل يتكون متاحة عبر البريد الإلكترونى.
وكان قد حدث خلاف بين "ديزنى" و"يوتيوب تى فى" بشأن رسوم نقل القناة، اختفت على أثره قنوات العملاق الإعلامى فى 18 ديسمبر الجارى.
وقالت ديزنى فى هذا الصدد إن "YouTube TV"رفض التوصل إلى صفقة عادلة"، فيما أكد موقع يوتيوب أنه كان يدافع عن المشاهدين نيابة عنهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتفاق بين يوتيوب تى فى وديزنى لإعادة تشغيل ABC و ESPN على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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