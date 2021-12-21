اتفاق بين يوتيوب تى فى وديزنى لإعادة تشغيل ABC و ESPN

جدة - نرمين السيد - وقعت شركة يوتيوب التابعة لـ عملاق التكنولوجيا الأمريكية "جوجل" صفقة، مع شركة ديزنى الشهيرة، تتيح تفعيل قنوات "ESPN" و"FX" ومختلف قنوات ديزنى من جديد، على خدمة البث بـ موقع "YouTube".





وذكر موقع "engadged" المعنى بنشر الأخبار التقنية، فى تقرير له، إن محطات "ABC" المحلية عادت على مدار اليوم بدءًا من أمس، كما أنه من الوارد الوصول إلى تسجيلات للقنوات التى تملكها شركة ديزنى.

ويبلغ سعر الاشتراك لقنوات ديزنى 65 دولارًا نظير الاستخدام لمدة شهر، لكن خدمة "YouTube TV" الأعضاء المتأثرين بهذه الصفقة، بالحصول على خصم بقيمة 15 دولارًا لمرة واحدة، موضحة أن هناك مزيدًا من التفاصيل يتكون متاحة عبر البريد الإلكترونى.

وكان قد حدث خلاف بين "ديزنى" و"يوتيوب تى فى" بشأن رسوم نقل القناة، اختفت على أثره قنوات العملاق الإعلامى فى 18 ديسمبر الجارى.

وقالت ديزنى فى هذا الصدد إن "YouTube TV"رفض التوصل إلى صفقة عادلة"، فيما أكد موقع يوتيوب أنه كان يدافع عن المشاهدين نيابة عنهم.