ميتا ترفع دعوى قضائية لتعطيل هجمات التصيد الاحتيالى

وأوضحت ميتا، فى منشور عبر المدونة الخاصة بها، اليوم الاثنين، أن التصيد الاحتيالى يمثل تهديدًا خطيرًا لملايين مستخدمى الإنترنت.
وتجذب هجمات التصيد الاحتيالى الضحايا إلى موقع ويب يبدو أنه يديره كيان موثوق به، مثل بنك أو تاجر أو خدمة أخرى، ومع ذلك، موقع الويب خادع ومزيف، وقد تم تصميم المحتوى المزيف للموقع لإقناع الضحية بإدخال معلومات حساسة، مثل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكترونى.
وأضافت "ميتا" : "تتزايد التقارير عن هجمات التصيد الاحتيالى فى جميع أنحاء الصناعة ونحن نتخذ هذا الإجراء لكشف هويات الأشخاص الذين يقفون وراء الهجوم ووقف سلوكهم الضار".
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