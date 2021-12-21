نصائح مهمة للسعادة فى الشغل من «صباحك ومطرحك»

جدة - نرمين السيد - التعامل مع مديرك

وأشار يونس إلى بعض الإرشادات التى يمكن اتباعها عند غضب مديرك بالعمل، والتى منها سماعه لآخر الكلام وعدم مقاطعته، والانتباه لكلامه من خلال الاستعانة بلغة الجسد.

ونصح يونس للموظف عند ارتكابه خطأ، بالإسراع لمقابلة المدير والتحدث معه على تنفراد من خلال استخدام نبرة صوت هادئة وتقديم الاعتذار، وتقديم حل المشكلة وكيفية تجنبها.

نصائح لسعادتك

كما لفت أحمد يونس فى "صباحك ومطرحك" إلى عدد من النصائح لأجل سعادتك فى مكان عملك، والتى منها:

-الدخول لمكان العمل مبتسما، وصوتك ملىء بالحيوية والضحك والبشاشة.

-عدم الخلط بين الحياة الشخصية والعملية، والعمل على توازنهما.

-تحضير ما يجب فعله على مدار اليوم.

-وضع شىء يجعلك سعيدا على مكتبك سواء صورة أو جملة وغيره.

-تغيير صورة الخلفية على جهاز الكمبيوتر، والاستعانة بصورة مليئة بالألوان المبهجة.

-عدم الجلوس على المكتب لفترة طويلة، بل التمشية لدقائق معدودة كل 40 دقيقة.

-عدم خلق العداوات مع أصدقاء العمل من خلال السؤال عليهم وعرض المساعدة.

-تطوير نفسك وتعلم وقراءة المزيد.

-عدم إهمال إجازتك السنوية واستغلالها للسفر والخروج.