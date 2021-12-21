علامات تجارية تبيع أحذية وحقائب من قشور الفاكهة

جدة - نرمين السيد - اعتمد بعض المصممين والعلامات التجارية البارزة، مؤخرًا، مواد مصنوعة من الفاكهة، سعيًا منها لتعزيز الاعتماد على البيئة فى تصميماتها، وذك بأن صنعت أحذية وحقائب من قشور الفاكهة والبذور.





وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن علامة "إتش أند إم" التجارية، قدمت من قبل أحذية جلدية مصنوعة من قشور العنب وبذوره وسيقانه، فيما صنعت علامة "سلفريدج" حقائب يد "ماريسى"، من ألياف أوراق الأناناس بنسبة بلغت 80%.

وتعتمد عملية تصنيع ملابس من الفاكهة بشكل أساسى على تجفيف الأوراق والجلود والبذور والسيقان ومعالجة هذه العناصر كيميائياً بعد تجفيفها، وبعد ذلك يتم لفها فى لباد من الجلد الصناعى.

وقالت سسيسليا ماكنيل المتخصصة فى المواد المستدامة، فى علامة "إتش أند إم"، لصحيفة "صنداى تايمز": "من فوائد المادة، أنها تستخدم الموارد التى يمكن اعتبارها نفايات"، مشيرة إلى أن تلك المواد تحتوى على تحتوى على بعض البولى يوريثين "البلاستيك"، وأن هذا ما تعمل "إتش أند إم" على تحسينه.

إضافة إلى ذلك، يبيع متجر "لكزترا لندن"، حقائب ومحافظ صنعتها من الفاكهة، مثل الأناناس والتفاح، عبر الإنترنت.