فى بداية الحلقة.. أحمد يونس: صباحك ومطرحك أجمد بداية لأحلى يوم

جدة - نرمين السيد - ونشر أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" تغريدة لتشجيع متابعيه للاستماع لحلقة اليوم من "صباحك ومطرحك".

وقال يونس: "صباحك ومطرحك فى انتظارك الساعة 7 صباحا على الراديو 9090، وأجمد بداية لأحلى يوم".

وتفاعل المغردون مع هاشتاج "#يونس بدرى عالراديو9090"، وقالوا عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر": "يونس اختيارك الصباحى الوحيد"، "يونس بيعمل كل يوم عظمة أكتر من اليوم اللى قبله"، "أغانى جامدة فى صباحك ومطرحك".

وقدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.