أطول ليل وأقصر نهار.. أبرز المعلومات عن أول أيام فصل الشتاء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أن الانقلاب الشتوى هو أول أيام فصل الشتاء فلكيا ويصاحبه أطول ليل وأقصر نهار فى النصف الشمالى للكرة الأرضية، ويصل طول النهار حوالى 10 ساعات ويطول الليل فيصل 14 ساعة تقريبا. كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض فى هذه اللحظة أطول ما يكون.

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