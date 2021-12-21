«مش بالبس عريان».. كيف ظهرت حنين حسام عبر إنستجرام؟ (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - تواجه البلوجر حنين حسام، فتاة التيك توك، عدة اتهامات أخلاقية بعد اتهامها بالتعدى على المبادئ والقيم الأسرية داخل المجتمع، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر شبكة الإنترنت لارتكاب جرائم أخلاقية فى حق المجتمع.





حنين حسام وجريمة الاتجار بالبشر

حنين حسام، متهمة حاليا فى قضية معروفة إعلاميا بـ"الاتجار بالبشر"، بصحبة صديقتها مودة الأدهم و3 آخرين، وأجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمتها لجلسة 18 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع.

بكاء وملابس بيضاء وكمامة.. كيف ظهرت حنين حسام أمام المحكمة؟ (صورة)

عقوبة حنين حسام

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها من قبل غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات لحنين حسام، والسجن المشدد 6 سنوات لمودة الأدهم و3 آخرين.

وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر أحد التطبيقات الالكترونية فى بث مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين، مستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا ومكوث المواطنين بمنازلهم، مقابل الحصول على أموال.

انهيار حنين حسام

حنين حسام، ظهرت أمس منهارة من البكاء فى حديثها للمحكمة: "أنا مبلبسش عريان زى مودة الأدهم، أنا قولت عايزة شباب وبنات، وممنوع أى ألفاظ خارجة، مستقبلى بيضيع وأنا قاعدة فى مستنقع.. ارحمونى".

حساب حنين حسام على إنستجرام

حساب حنين حسام على موقع "إنستجرام" ضم الملايين من المتابعين، كما ضم حسابها على "تيك توك" الكثير من الفيديوهات المثيرة والتى حازت نسب مشاهدات عالية، كان يتضمن صورا ومقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور لزيادة نسبة المتابعين لها، ولها دعوات صريحة للتحريض على الإغراء وإنشاء علاقات صداقة بقصد الحصول على نفع مادى.

عاجل- انهارت فى البكاء وتحدثت عن مستنقع.. ماذا قالت حنين حسام للقاضى؟

كما استغلت أطفالًا وشبابًا استغلالا تجاريا للحصول على ربح من ورائهم، إلى جانب نشرها صورا تظهر فيها مفاتنها الجسدية أمام الجميع.