فى صباحك ومطرحك.. أصل قصة «إحنا دافنينه سوا»

جدة - نرمين السيد - الأمثال الشعبية

ويلجأ الكثير وخاصة المصريين للاستعانة بالأمثال الشعبية فى كلامهم دون معرفة أصل أو قصة المثل، ولكن هناك الكثير من القصص والحكايات سواء كانت واقعية أو أسطورية يخلقونها لاستخلاص منها العظات والأقوال المأثورة.

وكشف الإعلامى أحمد يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، عن أصل واحد من تلك الأمثال الشعبية وهو "إحنا دافنينه سوا".

إحنا دافنينه سوا

ويعود استخدام مثل "إحنا دافنينه سوا" للتعبير عن أن بواطن الأمور تختلف عن ظواهرها، ويستعين بها البعض عند وجود سر بين اثنين ولا يعرفه أحد غيرهم، لذا لا يجب التظاهر بذكاء واحد على آخر.

وأشار يونس إلى أن أصل ذلك المثل يرجع لقصة "تاجرين أصدقاء وحمار"، وكان التاجران صديقهما الحمار، لكونه هى الوسيلة الوحيدة لبيع تجارتهما ورفيق رحلتهما وأطلقوا عليه اسم "أبو الصبر".

مات أبو الصبر

وفى يوم من الأيام أثناء سفرهم مات الحمار، وحزن عليه التاجران شديدا، وقررا دفنه وكان أحدهما يبكى ليل نهار عليه، وتعاطفت الناس معهم من كلامهم عنه معتقدين أنه شيخ جليل وصالح.

وبدأ الاثنان يفكران فى استغلال الموقف فوضعا خيمة على مكان دفن الحمار وزادت التبرعات والرزق، وأصبح "أبو الصبر" أحد مشاهير القرية.

وفى أحد الأيام اختلف الصديقان على الأموال، وحلف واحد بروح "أبو الصبر" وأنه يصيبه لعنته، ورد الآخر عليه ضاحكا "إحنا دافنينه سوا".