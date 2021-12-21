القمر يتعامد على الكعبة المشرفة.. اعرف الموعد

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة فى بيان اليوم إن ظاهرة التعامد ستحدث عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة المكرمة ويكون فى لحظة توسطه على خط زوالها عند الساعة (12:23 صباحا بتوقيت جرينتش) قبل نحو ساعتين و11 دقيقة من أذان الفجر فى المسجد الحرام.

وأضاف أن القمر فى ذلك الوقت سيكون على ارتفاع 89.54 درجة وقرصه مضاء بنور الشمس بنسبة 87% والزاوية التى تفصله عن الشمس (الاستطالة) 137 درجة، ويبعد مسافة 398,794 كيلومتر.

وأوضح أن ظاهرة التعامد توضح دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية ومنها القمر الذى تجعل تحديد موقعه فى غاية الدقة إضافة لذلك يمكن بهذه الظاهرة تحديد اتجاه القبلة.

وأشار إلى أن طريقة استخدام هذه الظاهرة فى تحديد "القبلة" تتم من خلال قيام الشخص بالاتجاه للقمر وجعله أمام ناظره تماما لحظة التعامد حينها سيكون متجها للقبلة بالضبط، وهذه التجربة تصلح لأى منطقة فى العالم يشاهد فيها القمر فى تلك اللحظة إلا المناطق القريبة مثل مدينة جدة وكل المناطق التى يقل بعدها عن درجة واحدة من مكة المكرمة.