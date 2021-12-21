بـ 2 كاميرا أمامية.. مواصفات هاتف «+ Realme 9 Pro»

جدة - نرمين السيد - ريلمى

وتم اعتماد هاتف "+ Realme 9 Pro" من وكالات الهواتف الذكية، كما حصل على شهادة "NTBC" لذا من المرجح طرحه فى يناير المقبل.

ويتمتع هاتف "+ Realme 9 Pro" بالعديد من الإمكانيات المميزة بالإضافة إلى سعره المناسب، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "GSMArena" التقنى.

هاتف ريلمى الجديد

ويأتى هاتف ريلمى الجديد بشاشة يبلغ قياسها 6.59 بوصة من نوع AMOLED، وبدقة 2412 × 1080 بيكسل، كما أن مستشعر البصمة أسفل الشاشة.

ويقترن هاتف ريلمى ذاكرة وصول عشوائى رام وتبلغ سعتها 6 و 8 و 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، كما أنه يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.

كاميرا + Realme 9 Pro

ويزود "+ Realme 9 Pro" بكاميرا ثلاثية خلفية ومستشعر بدقة 50 ميجابكسل 1 / 1.56 بوصة مع 1.0 ميكرومتر بكسل وفتحة عدسة f / 1.8 مع الكاميرا الرئيسية، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 13 ميجابيكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل.

كما أنه يتمتع بحصوله على 2 كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو الأولى بدقة 16 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.5، والثانية بدقة 32 ميجابيكسل.