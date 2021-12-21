مع نهاية العام.. إنستجرام يطرح 3 مزايا جديدة

جدة - نرمين السيد - إنستجرام

وجاء إنستجرام بمزايا جديدة لمستخدميه خلال خطة لجذب أكبر عدد من منشئى المحتوى على منصته لمنافسة تطبيق "تيك توك".

وتخصص مزايا إنستجرام الثلاثة لأجل متعة المتسخدم، وهى Playback لإحياء الذكريات و والردود المرئية لفيديوهات Reel، وكذلك ميزة Profile Embed أو تضمين البروفايل.

مزايا إنستجرام

فتهتم الأولى "IGPlayback" بإحياء ذكريات المستخدمين الذى تم نشرها على التطبيق خلال 2021، حيث يجب على المستخدمين اختيار 10 قصص لمشاركتها مع الأصدقاء.

أما الثانية "Profile Embed" وتعد هى نسخة مصغرة من رابط الحساب الخاص بالمستخدم والذى يمكن تضمينه ضمن مواقع الويب المختلفة، لترويج الحسابات بالمستخدمين.

والأخير هى "Reels" لإمكانية القيام بالتعليق، وإضافة صور أو ملصقات تعبيرية على فيديوهات Reels بالإضافة إلى إمكانية التعديل فى الصور وتغيير ألوانها.