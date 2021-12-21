ليوم مميز.. تجهيزات للاحتفال برأس السنة فى منزلك

جدة - نرمين السيد - رأس السنة

ويبدأ البعض بالبحث عن الحفلات للفنانين المفضلين، أو حجز الأماكن التى بها حفلات فى رأس السنة، أو التجمع مع الأصدقاء فى أى مكان مفتوح للاستماع بأجواء الشتاء الباردة.

وفى نفس اللحظة يبدأ غيرهم بتحضير يوم مختلف لقضاء رأس السنة فى أجواء عائلية دفيئة هادئة.

الاحتفال برأس السنة

وهناك أفكار للاحتفال برأس السنة بطريقة جديدة ومشوقة فى المنزل وسط أفراد العائلة، حتى تتمكنوا من إنشاء ذكريات سعيد وسط الأهل دون استخدام الإنترنت وغيره.

ويمكن خلال ذلك اليوم تحضير أطعمة بوصفات جديدة وممارسة الألعاب الجماعية معهم أو مشاهدة الأفلام مع الفشار والتسالى.

أفكار للاحتفال برأس السنة

ومن بين أفكار الاحتفال برأس السنة فى منزلك دون تكلفة نفسك مبالغ كبيرة فى ذلك اليوم:

-تحضير المشروبات المفضلة:

يمكن تجهيز العصائر الطبيعية أو المشروبات المفضلة لأفراد الأسرة فى ذلك اليوم، بدلا من الخروج وشرائها من المحلات بالمبالغ الكثيرة.

-الوجبات الخفيفة:

بعد تناول الوجبات الأساسية، يحتاج السهر إلى الأطعمة الخفيفة والمقبلات لتناولها على مدار الليل، لذا نحتاج وقتها إلى تجهيز بعض الوجبات الخفيفة والصحية، لقضاء ليلة مميزة.

-الملابس الجديدة:

يلجأ البعض إلى تحسين نفسيته من خلال شراء الملابس الجديدة، ويمكن فى تلك الليلة ارتداء قطع جديدة لأجل الشعور بالتغيير والسعادة عند استقبال عام جديد.

-الألعاب المختلفة:

من الممكن تحضير الألعاب الجماعية البسيطة المسلية مثل الكوتشينة والشطرنج والطاولة.

-مشاهدة الأفلام:

تحتاج تلك الأجواء تحضير الأفلام الجديدة لمشاهدتها وسط أجواء عائلية دافئة، مع تناول الفشار وغيره من التسالى.