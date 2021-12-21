الصين تؤسس شبكة لرصد غازات الاحتباس الحرارى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "شينجوا" الصينية، أن هذا الإعلان جاء بعد أن كشفت هيئة الأرصاد الجوية الصينية دليلها الوطنى الأول لشبكة رصد غازات الاحتباس الحرارى، والذى يتألف من 60 محطة للرصد عالى الدقة وتغطى مناطق مناخية حساسة رئيسية فى البلاد.

وتتضمن عناصر مراقبتها سبعة أنواع من غازات الاحتباس الحرارى محددة فى بروتوكول كيوتو، بما فى ذلك ثانى أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز.

وتعد الصين واحدة من أوائل الدول بالعالم التى تقوم بالرصد الأساسى لغازات الاحتباس الحرارى، وفى عام 1982، تم تشغيل أول محطة إقليمية للرصد الأساساسى للغلاف الجوى فى بكين.

وأرجع تساو شياو تشونج وهو مسؤول رفيع بهيئة الأرصاد الجوية إقامة الشبكة إلى مشاركة الصين الدائمة فى برنامج المراقبة العالمية للغلاف الجوى التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأضاف أن الهيئة قامت خلال العام الحالى بسلسلة من الجهود لمساعدة الصين على الوصول إلى هدفها بشأن الحياد الكربونى.

وكشف "تساو" أنه سيتم خلال الأعوام المقبلة، بناء المزيد من المرافق وشبكات الرصد المتطورة لتقديم الدعم من خلال البيانات بشأن وفاء الصين بالتزاماتها المتعلقة بالوصول إلى ذروة الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربونى.