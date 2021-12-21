من خلال جهاز.. بريطانى يسمع الألوان

جدة - نرمين السيد - ويشكو البريطانى الذى يدعى "نيل هاربيسون" من أنه لا يرى الألوان سوى الأبيض والأسود، ولكن تغلب على ذلك مستخدما هوائيا فى جمجمته.

ويشبه ذلك الجهاز الهوائى مصباحا غريبا، يتمكن من التقاط ترددات الألوان وتحويلها إلى اهتزازات تصل من طريق العظام إلى الأذن الداخلية.

وقال هاربيسون لوكالة فرانس برس، أن ذلك الجهاز يتيح له الشعور بالألوان من خلال اهتزازات فى الرأس، تتحول إلى أصوات، ومن خلالها يسمع الألوان.

ويستطيع هاربيسون الاستماع إلى مقطوعات لموزار، من خلال تمرير الهوائى أمام رسم مؤلف من سلسلة نطاقات ملونة، تتناسب باللون والعرض مع المقطوعة، ويبدأ برؤية الألوان ذهنياً، فور الاستماع إلى الموسيقى.

ولمعاناته بسبب عدم القدرة على تمييز الألوان، خضع لعملية تثبيت هذا الهوائى المصمم فى جمجمته، خلال دراسته الجامعية، حتى أصبح جزءاً من جسمه.