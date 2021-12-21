بـ 107 ألف يورو.. مجهول يشترى رسالة من كلمتين فى باريس

تم طرح النص، الذى تم إرساله فى 3 ديسمبر 1992، للمزاد من قبل شركة الاتصالات البريطانية فودافون.
وبحسب "رويترز"، أرسل نيل بابوورث، مهندس فودافون، الرسائل القصيرة من جهاز الكمبيوتر الخاص به إلى أحد المديرين فى المملكة المتحدة، والذى استلمها على هاتفه "Orbitel" الذى يبلغ وزنه 2 كجم على غرار هاتف مكتبى ولكنه لاسلكى.
وقال ماكسيميليان أجوتيس، رئيس قسم التطوير فى دار مزادات أجوتيس: "لقد كانوا فى منتصف أحداث نهاية العام ، لذلك أرسل له رسالة" عيد ميلاد سعيد ".
قال أجوتيس إن بيع البضائع غير الملموسة غير قانونى فى فرنسا ولذا قامت دار المزادات بتعبئة الرسالة النصية فى إطار رقمى، وعرض الرمز وبروتوكول الاتصال.
ولفت إلى أن المشترى سيحصل على نسخة طبق الأصل من بروتوكول الاتصال الأصلى الذى أرسل الرسائل القصيرة وستذهب العائدات إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
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