الكسل فى الشتاء.. 10 طرق تجعلك شعلة من النشاط

جدة - نرمين السيد - حالة الكسل التى تسيطر على عدد من المنازل فى هذه الأيام قد تؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب، لأن الإنسان كائن اجتماعى بطبعه، ولابد أن يرى الناس ويراه الناس حتى يحس أنه واحد منهم يعيش ويتعايش.

الكسل فى الشتاء

ولذلك، فقد أكد عدد من خبراء الصحة النفسية فى العالم أهمية عمل الأنشطة الرياضية فى الشتاء بصورة منتظمة لتحفيز الجسم على الحركة التى تولد الحرارة وتبعث على النشاط والحيوية، وخصوصا فى الصباح والمساء، وهى الأوقات التى تزداد فيها صعوبة درجات الحرارة، وترغم الكثير على الكسل.

ومن أهم التعليمات التى أبرزها خبراء الصحة النفسية كى تكون نشيطا فى الشتاء:

اجلس فى الشرفة أو بجوار الشباك

كشف الخبراء أن الجلوس بقرب نوافذ البيوت يساعدك على التأمل، وهو ما يقوم يتنشيط العقل، ولذلك احرص على فتح الستائر وإفساح المجال لأشعة الشمس للدخول إلى المنزل أو مكان التواجد.

استيقظ مبكرا

نصح الخبراء بأهمية الاستيقاظ باكرا وعمل بعض التمارين الرياضية غير العنيفة والتى تسهم فى منح الجسم الطاقة الإيجابية والخروج أكثر فى الصباح والتواجد فى الأماكن المفتوحة التى تصلها أشعة الشمس.

اتبع نظاما غذائيا صحيا

الجسم فى الشتاء يشتهى كميات متزايدة من السكر والكربوهيدرات مثل الشوكولاتة والمعجنات وهذا يزيد من الشعور بالتوتر، ولذلك يجب الانتباه والابتعاد عنها والتركيز على تناول الأغذية الصحية مثل الخضراوات والفواكه قدر المستطاع.

مارس التمارين الرياضية

ممارسة الرياضة تعتبر أساسا من أساسيات النشاط دائما سواء فى الصيف أو الشتاء، إلا أنها فى الشتاء تساعد على أن يكون الجسم نشيطًا ويفضل ممارستها فى الأماكن المفتوحة.. ومن الرياضات التى قد تفى بالغرض المشى والجرى وقيادة الدراجة.

استمع إلى الموسيقى المبهجة

الاستماع إلى موسيقى مبهجة يساعدك كثيرًا فى تحسين المزاج بشكل ملحوظ ويساعدك على محاربة الملل والكسل.

اشرب الماء بكثرة

شرب الماء يحفز على حرق الطعام، حيث تشعر بالجوع فتظل مستيقظا، كما أن الاغتسال والاستحمام ينعش الجسم كثيرا.

عليك بالنوم الكافى

عملية النوم تعيد لأجهزة الجسم نشاطها، وطاقتها للعمل من جديد، والنوم لساعات غير كافية لا يؤدى هذا الغرض، ومن ثم تشعر بالرغبة فى العودة للنوم من جديد، ولذلك نم فى الشتاء مبكراً ما استطعت، ولمدة لا تقل عن 8 ساعات.

تعرض للإضاءة القوية

تعرضك لضوء الشمس فى الشتاء، وفتحك نوافذ بيتك لدخوله بقوة، وفى الليل استخدم أنواع إضاءة قوية تبعث على الاستيقاظ، فالخافتة توحى بالاسترخاء والهدوء.

جدد الهواء

جدد هواء منزلك فى الشتاء عندما تشعر بالكسل، فالهواء يطرد الطاقة السلبية، ويجدد النشاط، واستنشق الهواء بعمق وبشكل صحى.

احرص على المشروبات الساخنة

المشروبات الساخنة تساعدك فى مد الجسم بالطاقة، لذلك الاهتمام بتناول المشروبات مثل السحلب والكاكاو، يمد الجسم بالنشاط والحيوية والدفء فى فصل الشتاء، لكن ينصح الخبراء بتناولها بكميات معتدلة؛ لأن الإفراط فيها قد يسبب زيادة الوزن.