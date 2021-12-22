ايرباص وبوينج تعربان عن قلقهما حيال نشر الجيل الخامس فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم شركة (ايرباص) - فى تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) الإخبارية - "بعث مدير شركة (إيرباص آميركاز)، جيف كنيتل، ورئيس شركة (بوينج)، ديفيد كالهون، رسالة إلى وزير النقل الأمريكى بيت بوتيدجيج، توضح بالتفصيل المخاوف المشتركة لقطاع الطيران حيال نشر الجيل الخامس فى الولايات المتحدة". وأضاف المتحدث أن (إيرباص) و(بوينج) تعملان، مع فاعلين آخرين فى قطاع الطيران فى الولايات المتحدة، لفهم التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس مع مقياس الارتفاع الرادارى. وأوضحت بوينج - فى بيان - "نتعاون مع سلطات الطيران والمسؤولين الحكوميين وشركات الطيران والمجموعات التى تمثل القطاع لضمان سلامة عمليات تشغيل الطائرات فى جميع أنحاء العالم".

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