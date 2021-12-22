شهب الدبيات 2021.. موعد ظهورها فى سماء مصر وأهم تفاصيلها

جدة - نرمين السيد - شهب الدبيات

وفى هذا الصدد، قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن شهب الدبيات تعتبر من الشهب الصغيرة، والتى تنشط سنويا خلال الفترة من 17 ديسمبر إلى 25 ديسمبر عندما تعبر الكرة الأرضية خلال الحطام الغبارى المتناثر على طولِ مدار المذنب "توتال".

وأضافت، فى تقرير لها: "يضرب ذلك الحطام الغلاف الجوى للأرض ويحترق على ارتفاع حوالى 70 إلى 100 كيلومتر، وتظهر لنا فى صورة خط من الضوء ساطع".

وتابعت الجمعية الفلكية: "خلال هذه الفترة، تكون هناك فرصة لرؤية شهب الدبيات 2021 عندما تكون نقطة إشعاعها، فى كوكبة الدب الأصغر، فوق الأفق، مع زيادة عدد الشهب المرئية كلما ارتفعت نقطة الإشعاع فى السماء".

شهب الدبيات 2021

ولفتت الجمعية الفلكية فى جدة إلى أن نقطة إشعاع شهب الدبيات هى حول قطبية، مما يعنى أنه دائمًا ما تكون فوق الأفق الشمالى وبذلك تكون الشهب نشطة طوال الليل.

ومن المتوقع أن تصل شهب الدبيات إلى ذروتها عند الساعة السادسة صباح غد الخميس، حيث تكون نقطة إشعاعها عالية فى السماء.

وأضافت الجمعية: "عادة تنتج بين 5 إلى 10 شهب فى الساعة فى ظل ظروف مثالية لكن هذه السنة سيكون القمر الأحدب المتناقص موجود فى السماء بالتزامن مع هذه الشهب ما سيؤدى لطمس معظم الشهب، لذلك لا يمكن تحديد العدد الفعلى للشهب".

ولفتت إلى أن رصدت حديثا منذ حوالى 100 عام مقارنة بباقى زخات الشهب السنوية، وذلك عندما جرت ملاحظة أن بعض الشهب تنشط فى هذا الفترة من السنة وأنها ليست عشوائية فى اتجاهها عبر قبة السماء.

رؤية شهب الدبيات

وأشارت الجمعية الفلكية إلى أنه لمحاولة رؤية شهب الدبيات "تجرى مراقبة الأفق الشمالى باتجاه مجموعة نجوم الدب الأصغر بالعين المجردة من موقع مظلم حيث تنطلق ظاهريا من أمام تلك المجموعة النجمية وتحديدا بالقرب من الكوكب، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أى مكان فى السماء".