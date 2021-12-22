اكتشاف أول دودة ألفية حقيقية فى العالم.. لها 1306 أرجل (صورة

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية أن الدودة المكتشفة تتحرك على 1306 أرجل، وأطلقوا عليها اسم "إيميليبس بيرسيفونى"، نسبة إلى بيرسيفونى، الإلهة اليونانية وملكة العالم السفلي.

وكشف العلماء أن الدودة الألفية المكتشفة حديثا تحتوى على أكبر عدد من أرجل أى كائن على الأرض حى أو ميت.

الدودة الألفية

وذكرت الصحيفة أن الدوردة الألفية الجديدة حققت الرقم القياسى حيث إن أكبر دودة تم تسجيلها كانت أنثى يبلغ طولها أقل من أربع بوصات، وتسمى Illacme plenipes ، وهى دودة الألفية التي تعيش بالقرب من وادي السيليكون، فى كاليفورنيا ولها 750 قدمًا، وهذا يعني أن "بيرسيفوني" أول دودة ألفية حقيقية في العالم.

وذكر العلماء أن أنواع الدودة الألفية تبدأ حياتها بثمانية أرجل، ولكن عندما تتخلص من جلدها وتضيف شرائح أو حلقات جديدة من الجسم ، يمكنها الاستمرار في تطوير المزيد من الأرجل.