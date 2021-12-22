شريحة تحت الجلد لـ تخزين بيانات التطعيم ضد كورونا.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن هذه الرقاقة تسمح لمستخدمها بالحصول على الشهادة التى تثبت أن حاملها تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من السهل وضعها على الذراع أو فى أماكن أخرى من الجسد مثل الإبهام أو السبابة.

وأوضحت الشركة السويدية أن الرقاقة يمكنها التواصل مع أى هاتف ذكى متوافق قريب، نظرًا لأنها تعتمد على تقنية الاتصال قريب المدى "NFC".

وأكدت الشركة أن إجراء وضع الرقاقة، بسيط للغاية، حيث يتم إجراء شق صغير فى المكان المحدد لوضعها، وذلك لأن حجمها لا يتعدى حبة الأرز، كما أنه من السهل إزالتها إذا رغب حاملها.

تطعيمات كورونا

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، أن الشركة نشرت مقطع فيديو شرحت فيه الكيفية التى تعمل بها الرقاقة، موضحة أنه يتصل بشكل تلقائى بأقرب هاتف ذكى فيه تقنية اتصال NFC، وهو ما يتيح ظهور شهادة التلقيح على شاشة الهاتف بالإضافة إلى الوثائق اللازمة لتقديمها إلى السلطات الصحية.

قراءة محتوى شهادة التلقيح، فى الجهاز، تتم من خلال استخدام ماسح تردد الراديو "RFID " لتحديد الهوية بموجات الراديو.

وقالت الشركة السويدية إن هذه التقنية التى تم ابتكارها للاستخدام فى تخزين بيانات جواز التطعيم ضد كورونا، يمكن استخدامها مستقبلا فى أغراض أخرى.