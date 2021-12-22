تعرف على الفائزة بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2021 (صور) 

جدة - نرمين السيد - وأعلنت المسابقة فوز الفيتنامية بيلا فو باللقب لعام 2021، وذلك فى حفل مميز أقيم داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور العديد من مهتمى الجمال والموضة.

وجاءت الوصيفة الأولى الفلبين، والثانية من أمريكا، والوصيفة الثالثة من بليجكا أما الرابعة من مصر.

وأقيمت فعاليات المسابقة ما بين الأقصر والقاهرة حيث تمت عدة مسابقات بين الفتيات فى محافظة الأقصر، من بينها تقديم مجموعة من العروض المتنوعة من جانب المتسابقات ما بين رقص معاصر، غناء أوبرالى، ورقصات خاصة بالشعوب والبالية وغيرها من المواهب الخاصة بالفتيات، وذلك بأحد فنادق الأقصر.

وفازت المصرية حبيبة عثمان بالمركز الأول فى مسابقة المواهب، وبلقب الوصيفة الأولى كانت من نصيب دولة روسيا للمتسابقة فارفانا تبوكسوفا، أما الوصيفة الثانية فذهبت إلى الجزائر للمتسابقة ماريا اوريده.

وتم اختيار الأقصر لتكون المدينة الرئيسية المستضيفة للحدث هذا العام، لتسويق السياحة الثقافية فى مصر عالميا خاصة بالدول المشاركة، والتى تحظى باهتمام كبير فى خطة الدولة للترويج السياحى لمصر، تزامنا مع الحدث العالمى وهو افتتاح طريق الكباش.