كارثة تنتظر اليابان فى حال وقوع زلزال بقوة 9 درجات

جدة - نرمين السيد - أصدرت حكومة اليابان تقديرات جديدة للأضرار فى ظل سيناريو وقوع زلزال بقوة 9 درجات قبالة ساحل المحيط الهادئ فى شمال شرق وشمال اليابان، محذرة من احتمالية أن يتسبب الزلزال القوى فى وفاة ما يصل إلى 199 ألف شخص فى 7 مقاطعات، بما فى ذلك هوكايدو وأومورى.





وأفاد المجلس المركزى لإدارة الكوارث، حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن سلسلة من موجات تسونامى إثر الزلزال القوى ستكون السبب فى سقوط معظم الوفيات، بل ويمكن أن يسفر الزلزال عن تدمير 220 ألف مبنى كحد أقصى حال حدوثه على طول خندق اليابان، وتصل التداعيات الاقتصادية المحتملة للمنطقة والبلد ككل، إلى ما يقرب من 31.3 تريليون ين "أى ما يعادل 275.4 مليار دولار".

ودعا المجلس المركزى لإدارة الكوارث إلى اتخاذ تدابير إضافية للوقاية من الكوارث، وتشير تقديرات المجلس إلى أن هناك إمكانية لتقليل حصيلة القتلى بنسبة 80% فى حال طبقت إجراءات مكافحة كوارث محسنة، وتتضمن تجهيز ملاجئ للاحتماء من التسونامى وضمان أن يبدأ جميع الساكنين فى مناطق الخطر إخلاء منازلهم فى غضون 10 دقائق من وقوع الزلزال.

يذكر أن الصين أعلنت سبتمبر الماضى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربى البلاد، إلى قتيل واحد و63 مصابا.

وقالت سلطات مقاطعة سيتشوان وقتها، إن "الزلزال تسبب كذلك فى تضرر 10883 شخصا، وانهيار 132 منزلا بشكل كامل".

ووفقا لمركز شبكات زلزال الصين، تم رصد مركز الزلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومتر عند خط عرض 29.55 درجة شمالا، وخط طول 104.79 درجة شرقا، فى الساعة الـ 10 صباح اليوم الأحد، بالتوقيت المحلى للبلاد.