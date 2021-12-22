مزايا الدفن فى البحر.. ألمان يكرمون موتاهم بالحرق (صور) 

جدة - نرمين السيد - حرق الجثث

ودافع هان، 89 عاما، بقوة عن أسلوبه فى الدفن بتأكيده أنه عندما يتوفى الشخص ويتم إحراق جثمانه، يتحول إلى مسحوق مثل حبيبات البن المطحونة كبيرة الحجم، تصل إلى القاع حيث تشكل كومة ترابية.

ونفى هان، الاعتقاد بأن الأمواج ستحمل الرماد المتبقى من حرق الجثمان إلى أماكن رائعة كان الموتى يريدون الذهاب إليها أثناء حياتهم.

مزايا الدفن فى البحر

ويرى صاحب الفكرة، أن من مزايا الدفن فى البحر عدم اللجوء لشراء قبر للدفن، موضحا بأن اللجوء للدفن فى الغابات أيضا سيكون له مساوئ، حيث أنه سيتحول فى المستقبل إلى مستودع النفايات.

طقوس الدفن فى البحر

هان، قام بشراء يخت يبلغ طوله 20 مترا، يتم وضح رماد المتوفى عليه، ثم يتم وضعه فى قارورة وسط صوت الموسيقى، ثم يقوم المشيعون بنثر الزهور فوق الأمواج، ويصاحب طقس الوداع الأخير صوت نفير السفينة المنذر.

كيف يحمى الدفن فى البحر البيئة؟

يحرص القبطان الألمانى على صناعة قوارير لحفظ الرماد الشخص المتوفى من الكرتون أو من الطين غير المحروق، حيث تذوب هذه المواد فى المياه، دون انبعاث ملوثات على الأسماك أو المياه.