مدغشقر.. نجاة وزير من الموت بأعجوبة بعد تحطم طائرته (صور) 

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جدة - نرمين السيد - الوزير، نجا بأعجوبة بعدما سبح لمدة 12 ساعة بعد تحطم مروحيته.
وتعود بداية الواقعة إلى قيام الوزير سيرج جيلى، بجولة تفقدية فى الساحل الشمالى الشرقى للبلاد بعد غرق سفينة شحن كانت تقل 130 راكبا بشكل غير قانونى، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل.
وقال الوزير، لوسائل إعلام محلية بعد نجاته: "هذا ليس وقت الموت"، حيث تم العثور على بقايا المروحية فى وقت لاحق فى قاع المحيط.
يذكر أن السفينة الغارقة تم تسجيلها كسفينة شحن، لذا لم يكن مصرحا لها بنقل الركاب، ودخلت المياه غرفة المحركات، وبدأت المياه فى الارتفاع وابتلعت جميع المحركات.
وكشفت بعض المصادر فى مدغشقر أن الحكومة لم تعثر حتى الآن على حطام السفينة الغارقة فى المياه، وتواصل ثلاثة قوارب من البحرية الوطنية والوكالة البحرية البحث عن المفقودين.
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