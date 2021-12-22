عيوب برج الحوت.. كسول ويسهل السيطرة عليه

جدة - نرمين السيد - ومن عيوب برج الحوت:

يصل إلى درجة الغرور نتيجة ثقته الزائدة بنفسه.

يكره تبلد المشاعر والقسوة والحقد وجحود القلب.

يهرب من الحياة الواقعية ويخاف من مواجهة المستقبل ودائما ما يغرق فى خياله.

يكره الانتقاد ولا يقبل أن ينتقده أى شخص وحتى المقربين منه، كما يشعره الانتقاد بالذعر الشديد والغضب.

محب للعزلة بشكل كبير ويحب قضاء وقته وحيدا مع الاستماع للموسيقى.

لا تستهويه الكثير من الأمور ولا يتحمس لها ويعتبر كسولا فى بعض الأحيان.

يمتلك إرادة ضعيفة ويشعر بالاستياء والإحباط لأتفه الأمور، ومن الممكن أن يفقد ثقته بنفسه وبقدراته وبإمكانياته بسبب كلمة بسيطة وجهت له.

يتأثر بشكل كبير بكل ما يدور حوله ويسهل التأثير عليه من الجانب العاطفى.

شخص حساس جدا وتوجيه كلمة بحقه تقلب مزاجه.

ينظر إلى الأمور التى لا تسير بالطريقة التى يريدها بسلبية ويتشاءم بدرجة كبيرة.

لا يمتلك قدرة على الإدخار ويعتبر مبذرا ومسرفا إلى حد كبير.

ينام لساعات طويلة فى النهار ويحب السهر لوقت متأخر فى الليل وذلك يؤثر على عقله وجسمه وصحته سلبا.

لا يحاول تنفيذ الخطط التى وضعها ليرتب حياته فى أغلب الأحيان ولا يحب التقيد بشيء.

دائم التفكير بالذكريات السيئة.