- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ومن عيوب برج الحوت:
يصل إلى درجة الغرور نتيجة ثقته الزائدة بنفسه.
يكره تبلد المشاعر والقسوة والحقد وجحود القلب.
يهرب من الحياة الواقعية ويخاف من مواجهة المستقبل ودائما ما يغرق فى خياله.
يكره الانتقاد ولا يقبل أن ينتقده أى شخص وحتى المقربين منه، كما يشعره الانتقاد بالذعر الشديد والغضب.
محب للعزلة بشكل كبير ويحب قضاء وقته وحيدا مع الاستماع للموسيقى.
لا تستهويه الكثير من الأمور ولا يتحمس لها ويعتبر كسولا فى بعض الأحيان.
يمتلك إرادة ضعيفة ويشعر بالاستياء والإحباط لأتفه الأمور، ومن الممكن أن يفقد ثقته بنفسه وبقدراته وبإمكانياته بسبب كلمة بسيطة وجهت له.
يتأثر بشكل كبير بكل ما يدور حوله ويسهل التأثير عليه من الجانب العاطفى.
شخص حساس جدا وتوجيه كلمة بحقه تقلب مزاجه.
ينظر إلى الأمور التى لا تسير بالطريقة التى يريدها بسلبية ويتشاءم بدرجة كبيرة.
لا يمتلك قدرة على الإدخار ويعتبر مبذرا ومسرفا إلى حد كبير.
ينام لساعات طويلة فى النهار ويحب السهر لوقت متأخر فى الليل وذلك يؤثر على عقله وجسمه وصحته سلبا.
لا يحاول تنفيذ الخطط التى وضعها ليرتب حياته فى أغلب الأحيان ولا يحب التقيد بشيء.
دائم التفكير بالذكريات السيئة.
اقرأ أيضا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عيوب برج الحوت.. كسول ويسهل السيطرة عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.