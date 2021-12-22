عيوب برج العقرب.. حُب التملّك والغيرة الشديدة

جدة - نرمين السيد - صفات سلبية لبرج العقرب

ومن الصفات غير المحمودة لبرج العقرب، الغيرة، فقد تتملكهم الغيرة من الآخرين فى بعض الأحيان، أو الغيرة على شركائهم من الآخرين، بالإضافة إلى حب التملك، فهم لا يقبلون مشاركة الأشخاص فى حياتهم مع أحد آخر أبدا.

كما يتميزون بالكتمان والغموض، فهم لا يكشفون الكثير عن أنفسهم للآخرين؛ لتأمين الحماية لأنفسهم ولحياتهم الخاصة، بالإضافة إلى حب السيطرة، فهم يحبون التحكم فى الآخرين وأن يكونوا فى موقع السلطة، ولا يسمحوا لأحد فى التحكم بهم أبدا.

أسوأ صفات برج العقرب

ومن أسوأ صفات برج العقرب، الانتقام، حيث لا يسمحون لأحد بأن يسيء لهم، فلا ينسون الأذى مهما طال الوقت وسوف ينتظرون الوقت المناسب لإلحاق الأذى بمن أساء لهم.

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