عيوب برج الميزان.. نرجسى ولا يسامح

جدة - نرمين السيد - ومن عيوب برج الميزان:

لا يتعمق بتفاصيل الأشياء:

يهتم برج الميزان بالجمال الخارجى فقط، متجاهلا الصفات الداخلية الجميلة لدى الأشخاص الذين يعرفهم، وبالتالى فإنه غالبا ما يخطئ ويحكم على الأمور بسطحية.

يجد صعوبة فى اتخاذ القرار:

لا يستطيع مولود برج الميزان اتخاذ قراراته بشكل حاسم، خاصة فى ما يتعلق بأموره الشخصية، حيث إنه يتردد كثيرا قبل أن يقرر، ويغير رأيه وقراراته بسرعة وبين فينة وأخرى.

عقلانى بدرجة كبيرة:

نظرا لعقلانية مولود الميزان وعدم قدرته على التعمق فى الأمور، أو محاولة فهمها، فإنه لا يستطيع أن يدرك عواطف الآخرين، وهذا قد يسبب له مشاكل معهم، أو حتى التسبب بإيذائهم.

يعتمد على ذاته بشكل مبالغ به:

يعتبر مولود برج الميزان من الشخصيات المميزة التى تستطيع التعامل بشكل مثالى مع الآخرين، إلا أنه يحب الاستقلالية والانفصال عنهم، والقيام بالأعمال وحده دون طلب مساعدة من أحد.

عدم قدرته على نسيان الإساءة:

يعد مولود الميزان من الأشخاص الذين لا يستطيعون مسامحة الآخرين، سواء بسبب إساءتهم إليه، أو ارتكابهم خطأ فى حقه، وقد يلجأ إلى أسلوب انتقامى منهم.

نرجسى إلى حد كبير: يسعى مولود الميزان دائما لإرضاء نفسه، حيث إن ثقته بنفسه كبيرة جدا لدرجة أنه يرى أن رأيه وكل ما يفعله فقط هو الصحيح، ويحب السيطرة، مما يؤدى أحيانا إلى ابتعاد الآخرين عنه وتجنبه.

التقلب فى المزاج:

التقلب فى شخصية مولود الميزان، واهتمامه الزائد بالآخرين، تجعل الأشخاص يفقدون الثقة فيه ويخشون البوح بأسرارهم له.

محب للراحة: تعتبر إحدى الصفات السلبية لمولود الميزان، حيث إنه يحب الابتعاد عن أداء المهام الصعبة، ويفضل دائما القيام بالأعمال السهلة.

التأثير الاجتماعى على الآخرين:

يمتلك مولود الميزان القدرة على التحدث بلطف ولباقة مع الآخرين، وذلك يمنحه معرفة نقاط الضعف لديهم، والتى قد يستغلها بالتلاعب بهم وجعلهم يفعلون الأشياء التى يرغب بها هو أو يريدها.

يبالغ فى المجاملة: حيث إن طبيعة شخصية مولود الميزان الاجتماعية تجعله يبالغ فى مدح الآخرين ومجاملتهم؛ لتحقيق أهدافه، ولا يعبر عن رأيه بصراحة، مما يوقعه أحيانا فى المتاعب.

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