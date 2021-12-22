عيوب برج الأسد.. أنانى ومغرور

جدة - نرمين السيد - يعتبر برج الأسد من الأبراج النارية، وأصحابه من مواليد 23 يوليو حتى 22 أغسطس، وهو برج ثابت رمزه فى الأبراج الصينية القرد، كما يعد زعيم بالفطرة، ويولد محملا بصفات القيادة، فلا يقبل أبدا تلقى الأوامر من الآخرين، فهو يرى نفسه دائما أهلا للقيادة والأحق بها.





وهناك مجموعة من العيوب لبرج الأسد، ومنها:

العناد: يصعب إقناع برج الأسد فهو متشبث برأيه وقراراته، مما يجعله غير راغب بسماع وجهات النظر الأخرى.

الأنانية: يحب برج الأسد نفسه لدرجة الأنانية، فهو يعطى نفسه الأهمية على غيره، مما يجعل هذا الأمر إحدى العقبات فى طريق تحقيق أحلامه.

الغيرة: بسبب الطبيعة التنافسية للأسد وحبه للتحدى فإنه قد يشعر بالغيرة عند رؤيته لنجاحات الغير أو عند رؤيته لشخص أكثر مهارة وموهبة منه بما يجلب عليه النجاح لذلك قد يشعر بالغيرة منهم، وفى الغالب تكون غيرته إيجابية.

الغرور: يميل الأسد إلى التصرف بتكبر وبطريقة غير مهذبة فهو يميل لهذا الأسلوب مع الأشخاص المقربين منه، وبالطبع هذه صفة سيئة تضاف للأنانية.

التملك: يحب الأسد التملك فهو يحب لفت الانتباه وجلب الاهتمام له، وأن يقوم من حوله بالاهتمام به وجعله يشعر بأهميته.

الغضب: لا يستطيع الأسد الانتظار فهو يريد كل شيء بسرعة فهو لا يحب الانتظار، مما يجعله يشعر بالقلق والتوتر بالتالى قد يسوقه ذلك للفشل.

السيطرة: يحب الأسد أن يقوم بالسيطرة على كل من حوله وعلى كل شيء لديه، ويريد من الجميع اتباعه، لذلك قد تجد أشخاصا لا يحبون البقاء مع أصحاب هذا البرج.

العظمة: يعتقد الأسد أنه مركز الكون ويستطيع جذب كل ما هو حوله، وأنه يتميز ويتفوق عليهم، ويعتقد بأنه أكثر أهمية من الجميع.

حب الانتقام: عند غضب الأسد يمكنه أن يقوم بالانتقام من الأشخاص الذين قاموا بإيذائه، وهذه تعد من أسوأ العيوب لدى الأسد.

اقرأ أيضا

فيديو| صفات مواليد برج الأسد