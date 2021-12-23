اكتشاف جنين ديناصور داخل بيضة عمرها 66 مليون سنة

جدة - نرمين السيد - ويبلغ طول جنين الديناصور 27 سنتيمترا، ويستقر فى بيضة طولها 17 سنتيمترا، ويعتقد العلماء أن هذه المتحجرة تعود إلى ما بين 72 و66 مليون سنة، وربما حفظ الجنين فى حال جيدة بفضل طبقة من الطين حجبته وحمته من آكلى الجيف، وكان من الممكن أن ينمو الجنين ليبلغ حجمه مترين أو ثلاثة أمتار لو وصل إلى مرحلة البلوغ، وكان سيتغذى من النباتات.

وتم حفظه المتحجرة فى متحف Yingliang بالصين، لذا أطلق الباحثون اسم Baby Yingliang على هذه المتحجرة من العظائيات سارقة البيض "أوفيرابتوروصور".

وكانت حيوانات أوفيرابتوروصور نوعا من الديناصورات ذات الريش تعيش فى آسيا وأميركا الشمالية خلال العصر الطباشيرى المتأخر، وكان من الممكن أن تختلف أشكالها وأنظمتها الغذائية، وكانت أحجامها تراوح بين أحجام القردة وأحجام الغيغانتورابتور العملاقة ويبلغ طولها ثمانية أمتار.

وينتمى هذا النموذج إلى مجموعة تضم عددا كبيرا من البيوض المتحجرة، أهملت وبقيت منسية لسنوات.

واشتبه الباحثون فى أنها قد تحتوى على ديناصورات فكسروا جزءا من البيضة ليعثروا بعدها على Baby Yingliang.