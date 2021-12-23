وصول القمر الصناعى البحرينى - الإماراتى بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية

جدة - نرمين السيد - وصل القمر الصناعى البحرينى الإماراتى المشترك "ضوء 1" بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية، محمولا على متن الصاروخ "فالكون 9" والذى انطلق من مركز كينيدى للفضاء بولاية فلوريدا الأمريكية، لرصد أشعة "جاما" الأرضية الناتجة عن العواصف الرعدية.





وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إلى أنه بعد وصوله بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية ضمن الحملة اليابانية، سيتم إعادة إطلاق "ضوء 1" إلى مداره الفضائى خلال الربع الأول من العام 2022 بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية، ليبدأ مهمته العلمية فى رصد ودراسة انبعاثات أشعة جاما الأرضية الناتجة عن العواصف الرعدية والسحب الركامية، وستكون البيانات العلمية التى سيجمعها متاحة لأغراض البحوث والدراسات العلمية.

وبهذه المناسبة، أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء سارة بنت يوسف الأميرى، أن وصول "ضوء 1" بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية يتوج جهود الشراكة فى القطاع الفضائى بين الإمارات والبحرين، بما يترجم عمق العلاقات الثنائية، ومستوى الشراكة الاستراتيجية بينهما فى كافة المجالات وعلى رأسها قطاع الفضاء، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون البناء فى مشاريع فضائية جديدة بين وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالبحرين.

من جانبه، قال وزير المواصلات والاتصالات البحرينى رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المهندس كمال بن أحمد محمد، إن المشروع المشترك بدأ بفكرة فى عام 2018 وتحول إلى حقيقة ليساهم فى الجهود الدولية لقياس "أشعة جاما" الناتجة عن العواصف الرعدية، مؤكدا أن المشروع يعتبر نموذجا يحتذى به للتعاون العلمى والتقنى لخدمة البشرية عبر الاستغلال السلمى للفضاء، وأن الهيئة مستمرة فى تنفيذ المزيد من المشاريع لتحقيق أهدافها.

ويعد "ضوء-1" من الأقمار الصناعية متناهية الصغر "النانو مترية"، ومن الأقمار المكعبة "كيوبسات" ويتكون من 3 وحدات أو ما يسمى U CubeSat3، ويحمل على متنه كاشفين مصممين خصيصا للكشف عن أشعة جاما الأرضية باستخدام نوعين مختلفتين من التكنولوجيا، حيث ستتم المقارنة بين نتائج الكاشفين عند تحليل البيانات ودراستها وهذا بحد ذاته إنجاز مهم من الناحية العلمية.

كما يستخدم "ضوء 1" تقنية "S-band" كنظام اتصال ثانوى لتحميل البيانات التى يتم تجميعها من أجهزته العلمية، حيث إن هذه البيانات ذات حجم كبير وتحتاج إلى سعة تحميل كبيرة وبالتالى تتطلب سرعة فى النقل.