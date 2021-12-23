80 ألف نحلة تغزو حمام منزل فى فلوريدا (صور)

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "nytimes"، أن الزوجين استعانا بمربية النحل والتى تدعى "إليشا بيكسلر" بعد اكتشاف المستعمرة أثناء إجراء أعمال الصيانة بالمنزل، ووجدت المربية نحو 80 ألف نحلة و45 كيلو عسل وراء ثقوب الخلية التى بلغ طولها أكثر مترين.

وقالت بيكسلر، إنها اضطرت لارتداء طقم الوقاية الكامل وتغطية أجزاء الحمام بالبلاستيك للتخلص من المستعمرة واضطرت لإزالة البلاط من جدار الحمام ونزع خلية النحل.

غرائب النحل

وأضافت بيكسلر، والتى تعمل فى مجال تربية النحل منذ 3 سنوات، أن عملية إزالة خلية النحل العملاقة وطرد النحل من الحمام استغرقت أكثر من 5 ساعات بكلفة بلغت 800 دولار،

وبدأت بيكسلر فى عملية نزع خلية النحل بارتداء غطاء واقى، لكنها ارتدت معدات وقاية إضافية شملت القفازات والأحذية بعد تعرضها لعدة لسعات.

ومن جانبهما، أكد الزوجان ستيفانى ودان جراهام، أن هذه لم تكن المرة الأولى التى يكتشفان فيها وجود نحل فى حمام منزلهما الواقع فى منطقة الشاطئ، ولكنهما اعتقدا أن عددا قليلا من النحل يعيش خلف الجدار، ولم يجدا مشكلة فى التعايش معه على الرغم من اللسعات التى يتعرضان لها.

وقالت الزوجة ستيفانى: "إننا نحب النحل، فهى حشرات لطيفة لم تزعجنا كثيراً، ورأينا أن نتركها فى شأنها لتتركنا فى شأننا، لكن الأم ومعلمة اللغة الإنجليزية بالمدرسة الثانوية وجدت أن التعايش بسلام مع النحل التى تخرج من ثقوب الحائط، لم تكن من الممكن أن تستمر بعدما كشفت أعمال ترميم الحمام عن حجمها الضخم".

وبعد البحث بحذر أثناء تحرك الآلاف من النحل تمكنت من تحديد الملكة بحجم بطنها الذى يبلغ ضعف حجم النحل الآخر، ودفعتها نحو صندوق نقل النحل لتسهل عملية دخول بقية الحشرات التى تتبعها فى العادة.