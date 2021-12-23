Xiaomi 12.. شاومى تعلن عن الموعد الرسمى لـ طرح هاتفها الجديد

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" المعنى بأخبار التكنولوجيا، أن الهاتف سيتم طرحه يطرح رسميا بدءًا من يوم 28 ديسمبر الجارى، مشيرة إلى أن الشركة ستوفر منه أكثر من نسخة بقياسات متفاوتة.

وقالت شاومى إن الهاتف سيتوافر بعدة إصدارات باسم Xiaomi 12، وXiaomi 12 برو، وأيضا كل من 12X و 12 Ultra.

مواصفات هاتف شاومى الجديد

ولم تتوافر معلومات كافية - حتى الآن- عن مواصفات وإمكانات الهاتف الجديد، ولكن "ذا فيرج" توقع بأنه مزود بمعالج Snapdragon 8.

هاتف شاومي الجديد

يأتى ذلك بعد عام كامل من طرح الشركة الصينية لهاتفها Mi 11، الذى تخلت رسميا عن شعاره Mi فى أى هاتف ستطرحه فيما بعد.

وكانت شركة شاومى، قد أعلنت فى ديسمبر الجارى عن إطلاق التلفاز الذكى TV ES50 2022 الجديد، الذى يمتاز بحواف نحيفة للغاية وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 96% مع دعم تقنية دولبى Vision HDR والتحكم الصوتى وإضاءة خلفية تتيح إمكانية إعتام مناطق معينة، مما يظهر الصورة بجودة فائقة.