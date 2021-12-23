عيوب برج الجدى.. متسلط وكثير الشك ومحب للمال

جدة - نرمين السيد - ومن عيوب برج الجدى:

متقلب المزاج: رجل برج الجدى يعيش حالة نفسية ومزاجية متقلبة، تارة تظهر عليه علامات الفرح وتارة أخرى تبدو عليه ملامح الحزن، ما يصعب على الآخرين طريقة التعامل معه.

نرجسى: يحب ذاته إلى حد الغرور، مما يؤدى إلى نفور البعض منه والابتعاد عنه، وقد يتسبب فى جرح وإيذاء الآخرين بكلامه اللاذع وانتقاده الجارح.

متشائم: تطغى صفة التشاؤم على شخصية برج الجدى، إذ يعجز أحيانا عن التفاؤل والتفكير بإيجابية، فهو غالبا ما يرى الجانب السلبى فقط من الأحداث التى يمر بها فى حياته، ويتوقع الأمور السيئة.

انطوائى: رجل الجدى مستقل ويحبذ العزلة، الابتعاد وعدم الاختلاط بالآخرين، ويمكنه البقاء وحيدا لفترة طويلة من الوقت دون أن يشعر بأى ملل. يفضل كل ما هو تقليدى ويجد صعوبة فى أداء المهام التى تتطلب قدرا من المغامرة والحماس.

متردد: يتسم رجل برج الجدى بالبطء فى اتخاذ القرارات الهامة التى تتطلب منه الحسم بشكل سريع، يميل إلى التخطيط بشكل كامل فى أى موضوع ويفتقد إلى الجرأة فى اتخاذ بعض القرارات، وهذا ما يفوت عليه الكثير من الفرص.

عنيد: العناد من الصفات السلبية التى يمتلكها رجل برج الجدى، يتمسك بآرائه وأفكاره حتى وإن كانت خاطئة، وهذا ينفر الكثير من العمل والتعامل معه.

متسلط: يستخدم رجل برج الجدى جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة للوصول إلى أهدافه، ويسعى إلى السيطرة وفرض القرارات بالقوة، ما يخلق بينه وبين المقربين منه العديد من المشاكل والخلافات.

جدى إلى حد لمبالغة: لا يحب المزاح، أو المرح، سواء فى العمل، مع الأصدقاء أو مع عائلته وشريك حياته، يلتزم الجدية فى التعامل مع جميع الأمور، ما يخلق حالة من الملل والضيق، خاصة أثناء معالجة الأمور التى تتطلب منهم شيئا من المرونة.

حساس: ذو شخصية حساسة، لا يستطيع أن يغفر لمن يخطئ فى حقه، أو ممن يسخر منه.

كثير الشك: لا يثق رجل الجدى فى الآخرين بسهولة، وهذا ما يضاعف من الأعباء التى يلقيها على عاتقه، لأنه يفضل القيام بكل شيء بنفسه، كما أنه يتسم بالفضول، فهو يسعى إلى معرفة كل الأمور الخاصة بالآخرين وهذا ما يتسبب بنفور واستياء الآخرين منه.

مادى: رجل برج الجدى محب للمال ويرى فيه مصدر قوة لذلك قد يتسم بالبخل فى بعض الأحيان.

قاس: القسوة من صفات رجل برج الجدى، ليس فقط خلال تعامله مع زملائه أو مع أصدقائه، بل أيضا مع أبنائه، إذ يجد أن القسوة هى الطريقة المثلى للتربية الجيدة.

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