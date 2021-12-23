عيوب برج الجوزاء.. القلق الدائم والهروب من المسؤولية

جدة - نرمين السيد - يعد برج الجوزاء أحد الأبراج الهوائية، ويقع فى المرتبة الثالثة ضمن دائرة الأبراج الفلكية، ويحكمه كوكب عطارد، ويتميز أصحاب هذا البرج بأنهم يحملون فى داخلهم شخصيتين مختلفتين، ولذلك فإنه لا يمكن التأكد من الشخصية التى سوف يواجهها الشخص، فالأولى تتميز بأنها مرحة وتحب التواصل مع الناس، أما الثانية فتتميز بالانطواء والجدية.





ومن عيوب برج الجوزاء

عدم القدرة على اتخاذ قرارات، والدخول فى مشاريع لا يستطيع إكمالها، والقلق الدائم والتوتر، والتهور والاندفاع فى غالبية الاحيان، وإطلاق الأحكام على الآخرين، والتدخل فى شؤون الآخرين، والشعور السريع بالملل.

وبالرغم من معرفة صاحب برج الجوزاء ما يريده جيدا، إلا أنه يخشى دائما اتخاذ القرارات حتى لا يكون فى موضع مسؤولية ولو أمام نفسه، وقد يسبب له هذا العيب معاناة كبيرة بسبب تردده الدائم مما يضيع عليه الكثير من الفرص التى قد تغير حياته للأفضل، لذلك عليه أن يتعلم كيف يتعامل مع الأمور بطريقة أبسط من هذه بحيث يتخذ قراراته دون قلق ولكن بعد تفكير عميق.

ويتميز صاحب برج الجوزاء بالحماسة الشديدة، الأمر الذى يدفعه دائما إلى بدء العديد من المشاريع فى آن واحد مما يصيبه بالارتباك وعدم التركيز فى أى منها، وبالتالى تكون النتيجة المتوقعة هى عدم إتمام أى من هذه المشروعات، ويمكن التغلب على هذا الطبع بسهولة وذلك بوضع جدول أعمال لتنظيم الوقت بطريقة واقعية ودون روح حماسة زائدة تهيئ لك القدرة على القيام بأعمال تفوق طاقتك.

من السهل أن يصاب صاحب برج الجوزاء بالقلق والتوتر عندما يقع تحت ضغط مهما كان بسيطا، وخاصة إذا ما كان الأمر يتعلق بأحد أفراد أسرته التى تمثل له كل ما يمتلك فى الحياة، وعندئذ يتحول إلى شخص آخر شديد العصبية، ولكن عليه أن يتعلم كيف يقاوم هذا القلق الذى يؤثر سلبا على أعصابه، وذلك بمحاولة شغل نفسه عن القلق بالقيام بأى نشاط مثل القراءة أو ممارسة رياضة خفيفة أو التحدث إلى أحد الأصدقاء فى المشكلة التى يواجهها، مما قد يخفف من الضغط الذى يشعر به.

يتميز صاحب برج الجوزاء بردود أفعاله المندفعة التى يكون معظمها ناتجا من قلبه وليس عقله مما قد يصيبه بالندم فى كثير من الأحيان بسبب هذا التسرع الذى يوقعه فى الخطأ وكثيرا ما يجعله يجرح من يحبهم، لذلك يجب عليه أن يمنح نفسه فرصة من التفكير المتأنى قبل القيام بأى رد فعل، فلا أصعب من الشعور بالندم على كلام قيل فى وقت الغضب.

يعتبر إطلاق الأحكام على الآخرين من أسوأ الصفات التى قد توجد بشخص ما، فهو يصنف البشر من حوله إلى جيد وسيئ وفقا لقناعاته الشخصية وكأنه ولد معصوما من الخطأ، لذلك يجب على صاحب برج الجوزاء التخلى فورا عن هذا الطبع السيئ، ومنح نفسه مساحة أكبر من التفكير بحيث يتعلم كيف يعذر الآخرين ويرى الأمور من وجهة نظرهم.

من عيوب برج الجوزاء فضوله الشديد، الأمر الذى قد يتطور إلى تدخل غير محمود فى شؤون الآخرين، مما قد يدفعهم إلى التهرب منه أو إحراجه، لذلك عليه أن يتعلم كيف يسيطر على نفسه ويبتعد تماما عن التدخل فى شؤون الآخرين حتى لا يضطرهم إلى تغيير طريقة معاملتهم له إلى الأسوأ.

من الصعب أن يكمل صاحب برج الجوزاء سواء الرجل الجوزاء او المرأة الجوزاء ما بدأ من مشروعات وذلك بسبب شعوره السريع بالملل، فبالرغم من امتلاك صاحب الجوزاء لروح الحماس إلا أنه لا يمتلك روح المثابرة مما يجعله عاجزا عن التقدم فى أى من مجالات حياته سواء فيما يتعلق بالعمل أو الدراسة أو غيرهما، ولكن عليه أن يتذكر دائما أن شيئا من الصبر والمثابرة سيغير حياته إلى الأفضل ويساعده على تحقيق طموحه.

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