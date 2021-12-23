إكسسوارات الكريسماس فى الموسكى.. مناظر تشرح القلب (صور)

جدة - نرمين السيد - وتظهر الصور مدى جمال الإكسسوارات والورود والتحف الجميلة التى تضفى البهجة والسعادة على قلوب الصغار والكبار فى أعياد رأس السنة، كما رصدنا مدى الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء تلك الورود وأشكال بابا نويل لأطفالهم.

الحدائق تتزين للكريسماس

رصدت عدسة "دوت الخليج" تزين عديد من الحدائق والمتنزهات فى منطقة الشيخ بالجيزة، بالورود والألعاب وأنوار الزينة ابتهاجا، واحتفالا بقدوم أعياد رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس.

وتكشف "العدسة" صورا جمالية تثير البهجة فى النفوس، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الألعاب وأساليب الترفيه.

احتفالات الكريسماس

وواصلت الفنادق والقرى السياحية بمدن البحر الأحمر استعداداتها للاحتفال بـ الكريسماس ورأس السنة الميلادية وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، عبر تركيب الزينة ومجسمات ورسومات أعياد الميلاد وشجرة عيد الميلاد فى مداخل وواجهات الفنادق ومجسمات كبيرة لـ بابا نويل يقود عربته التى تجرها الجمال والغزلان، واللافتات المضيئة.

وتم إعداد أماكن لتوزيع الهدايا على النزلاء داخل البهو بكل فندق، كما استمرت لجان وزارتى السياحة والصحة فى أعمال التفتيش على سلامة الغذاء وإجراءات السلامة الصحية.