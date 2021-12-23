هدايا رجالى غير تقليدية فى مناسبة رأس السنة

جدة - نرمين السيد - رأس السنة

وبسبب اهتمام الأشخاص بقديم الهدايا لبعضهم البعض فى رأس السنة بمناسبة قدوم عام جديد، تقع الفتيات فى حيرة عند اختيار هدية تناسب الزوج أو الحبيب.

وتبدأ الفتيات البحث عن الهدايا الرجالى الغير تقليدية، وفى نفس الوقت تكون محببة لشركاء الحياة.

الهدايا الرجالى

وتشعر وقتها الفتيات بقلة الاقتراحات المبتكرة المقدمة للهدايا الرجالى، ولكن يجب التفكير أولا فيما يفضلوه ثم البحث عنه.

فهناك الكثير من الرجال يعشقون الموضة والأزياء، لذا من الممكن تقديم بعض الأفكار لهم فى الكريسماس، ومنها:

الموضة والأزياء

معطف شتوى:

مع انخفاض درجة حرارة الطقس خلال تلك الأيام، يلجأ الكثير إلى ارتداء الملابس الثقيلة للشعور بالدفء، لذا يعد المعطف واحدا من أهم القطع فى الأجواء الباردة.

وتبدأ الفتاة فى البحث عن المقاس واللون المناسب التى يتوافق مع بشرته وملابسه، لمساعدة شريح الحياة فى التألق خلال الشتاء.

-القميص الكلاسيك:

يعد من أكثر الهدايا الرجالى الرسمية، وتناسب طبيعة عمل الرجال الذين يحتاجون إلى تلك الإطلالات الرسمية فى وظائفهم، فإذا كان شريك حياتك من هؤلاء الرجال الذين يرتدون إطلالات فورمال أو سيمى فورمال طوال الوقت، فإن هذه الهدية ستكون مناسبة بدرجة كبيرة.

أفكار هدايا غير تقليدية لشريك حياتك

-حقيبة:

لم تعد من الهدايا التى تقتصر على النساء فقط بل يحتاج الرجال أيضا لحقيبة لأجل حمل أغراضهم بسهولة وخصوصا عند الذهاب للعمل.

كما يمكن شراء حقيبة مخصصة لـ "لاب توب" أو تابلت، وفقا لطبيعة عمل شريك الحياة وما يفضله.

-الحذاء الشتوى:

يعتبر من الإكسسوارات الأنيقة التى تقدم للرجال، لذا يمكن شراء "هاف بوت" يساعد شريك الحياة على التألق فى إطلالات الشتاء.

-سكارف:

من الهدايا المشتركة بين الرجال والنساء، فهو واحدا من أهم القطع اللازمة لمواجهة برد الشتاء، والتى تتوفر فى دولاب أى شخص فى الطقس البارد.

-ساعة ذكية:

تعتبر من الهدايا المفضلة لكثير من الرجال، لذا يجب البحث عن الماركات التى يفضلها ثم شرائها وتقديمها له بطريقة رومانسية.

صور

إطارات صور:

يمكن الاستعانة بإطارات صور لجمع وتوثيق أبرز الأوقات اللطيفة بينكم، حتى تصبح موجودة أمام العين طوال الوقت.

-"جراب" موبايل:

تعتبر من الهدايا الرجالى البسيطة، حيث يمكن عمل "جراب" مخصص لنوع موبايل شريك الحياة، ويحمل صورة مفضلة له.

الاسترخاء

-حجز "spa":

وتساعد تلك الهدية استرخاء شريك الحياة والتأثير على نفسيته مع استقبال سنة جديدة وذلك من خلال الاستمتاع بجلسات المساج أو "السونة" أو غيره.

وهناك بعض الفتيات التى لا تعمل لذا تحاول البحث المستمر عن هدايا بسيطة وتقديمها فى احتفالية رأس السنة، حيث يمكن تقديم محفظة أو ميدايلة مصممة باسمه أو صورته أو مجموعة من الجوارب الرجالى أو عطر مفضل أو "ولاعة" أو قبعة رأس شتوية "آيس كاب".