هواوى تدخل عالم السيارات الكهربائية لمنافسة تسلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى.إن.بى.سى" الأمريكية أن هواوى الصينية الشهيرة بمنتجات الاتصالات والهواتف الذكية، قالت إنها لن تصنع السيارات بمفردها، لكنها كانت تعمل مع شركات صناعة السيارات فى مجال تكنولوجيا السيارات مثل القيادة الذاتية.
وقال ريتشارد يو، المدير التنفيذى والرئيس التنفيذى لمجموعة أعمال المستهلكين فى هواوى، إن السيارة الأولى التى تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS من Huawei ستكون Aito M5، وهى سيارة تعمل بالكهرباء والوقود.
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