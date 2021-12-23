وظيفة بمرتب خيالى.. وأهم شروطها «جيمس بوند»

جدة - نرمين السيد - فرص عمل

وبدأ البعض يتساءل عن تلك الوظيفة التى تكون بذلك السعر الخيالى، فالوظيفة هى عبارة عن توصيل الهدايا لكبار رجال الأعمال والمسؤولين وتهنئتهم.

وتلك الوظيفة مقابل مرتب يصل إلى 13500 دولار شهريا ولكن بشروط، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "روسيا اليوم".

وظيفة بسعر خيالى

وقدم الموقع تلك الوظيفة ولكن لا بد من توفر 10 شروط فى المتقدم، والتى إذا دمجت مع بعضها تكون لدينا شخصية جيمس بوند بطل سلسلة الأفلام الشهيرة.

10 شروط

ومطالب الوظيفة امتلاك الشخص المتقدم لسيارة خاصة فاخرة ورخصة حمل سلاح، وبدلات رسمية فاخرة وساعات يد باهظة الثمن، بالإضافة إلى فيزا مفتوحة ولقاح كورونا وخصوصا "فايزر".

ولم تنتهى الشروط لحد هنا، بل يجب أن يتقن المتقدم ثلاث لغات وهى الروسية والإنجليزية بشكل أساسى ولغة ثالثة خيارية مثل العربية أو الصينية.

وشككت عض وسائل الإعلام المحلية في الإعلان، وحاولت شبكة" Business FM "معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة الشاغرة لكن الجهة المسئولة عن الإعلان رفضت تقديم معلومات توضيحية، وقالت إن التفاصيل ستقدم خلال مقابلة الشخصية مع الشخص المناسب.