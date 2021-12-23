عيوب برج السرطان.. يميل إلى العزلة ولا يتقبل النصائح

جدة - نرمين السيد - ومن عيوب برج السرطان:

يحب السيطرة على الآخرين، والتحكم فيهم، وإملاء الأوامر عليهم، ويزج بنفسه فى المواقف الحرجة دائما.

التشاؤم صفة من صفاته التى لا يتنازل عنها حيث أنه يفكر دائما بالأسوأ فى جميع الأمور.

يعتبر الانسحاب والانطواء أحد أبرز سمات مولود برج السرطان، يميل إلى العزلة والابتعاد عن العلاقات الاجتماعية، التى تشكل بالنسبة إليه أمرا مزعجا وغير مريح، وتسبب له الشعور بالوحدة.

يميل إلى حماية نفسه من الآخرين حتى لا يتم استغلاله، وذلك من خلال الشك فى الجميع إلى أن يكسبون ثقته الكاملة، ويكثر من التفكير والاستنتاجات بالاعتماد على خياله وأفكاره ومشاعره، مما قد يضعه فى مشكلات ويجعله مزعجا لمن حوله.

تجعله الكثير من الأمور منزعجا وغاضبا، وهو ما يؤثر سلبا عليه ويجعله قلقا، كما أن هذا الأمر يؤثر على الأشخاص من حوله، حيث لا يعرفون طريقة سهلة لإرضائه، ودائما يرى الجانب السلبى فى الأمور التى تحصل معه، ويتأثر بها بسهولة.

مولود برج السرطان حساس وقاسى جدا مع الأشخاص الذين يحاولون العبث بمشاعره، أو تحطيمها، وغالبا ما يعانى من صعوبة فى الخروج من أى علاقة فاشلة، ويحتاج لوقت طويل حتى يستعيد قوته من جديد، قد يتأثر من أصغر الأمور وذلك كونه حساسا للغاية، وذلك يجعله من الشخصيات التى لا يمكن التنبؤ بها ومن الصعب التعامل معها.

يغضب ولو من كلمة واحدة أو نظرة لا تعجبه، سريع الانفعال، ويمكن استفزازه بكل سهولة، فهو سريع الغضب، ويكتم غضبه فى داخله حتى تأتيه الفرصة، وعندها لا يضيعها للأخذ بثأره، ينتقم بمنتهى السرية، ثم يعاود الإنطواء على نفسه ولا تجد ما يفضح مشاعره.

يعانى من تقلبات مزاجية بين الحين والآخر، ومزاجيته مؤذية، شخصية مليئة بالتناقضات، قد يضحك ويعبس ويصرخ ويبتسم فى نفس الموقف، وقد يتبدل مزاجه إلى الأسوأ خلال لحظات، فى حال شعر بعدم التقدير لعاطفته أو بالغيرة، ولكن بمجرد حصول أمر يسعده يعود مزاجه إلى الأفضل خلال لحظات أيضا.

لا ينسى الإساءة بسرعة حيث يحتاج إلى وقت طويل حتى يستطيع أن ينسى بشكل كامل، يحمل الضغينة فى قلبه للأشخاص الذين تسببوا بجرحه فى يوم ما، ويصعب عليه نسيان ذلك مهما طال الزمن، وبالرغم من أنه لا يميل إلى المواجهة بشكل عام، إلا أنه لن يكون بعيدا عن الميل نحو الانتقام من أولئك الذين قد يجرحوه.

لا يستطيع مسامحة من يسيء إليه أو يكذب عليه، ولا يمكن التنبؤ بردة فعله إن اكتشف ذلك، حيث قد ينقلب تماما وتتحول تلك المشاعر المحبة للآخرين إلى كره وبغض.

شخصية معقدة لها جوانب متعددة يصعب فهمها، إذ يمكن أن يقوم بشيء عكس ما هو متوقع بحسب طبيعة شخصيته، ولا يتقبل النصائح التى يمليها عليه الآخرون، إنتقاداته لاذعة للآخرين، وقد تكون جارحة فى أغلب الأحيان.