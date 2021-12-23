عيوب برج القوس.. الثقة الزائدة والفظاظة فى الكلام

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وصاحب برج القوس بيوصف بسليط اللسان فهو يصيب دائما كما يصيب السهم ولا يخطئ أبدا، حيث إن كلامه فيه نوع من الجرأة وقد يجرح الشخص الذى يكون أمامه بسهولة تامة، ولكنه يتميز بقدرته على المداواة ومعالجة الجروح تاركا أطيب الأثر فى نفس الشخص الآخر.
ومن عيوب أصحاب برج القوس:
متهورون فى اتخاذ القرارات.
قد يقطعون وعودا غير قادرين على الالتزام بها.
الصراحة التى قد تصل إلى حد الفظاظة فى الكلام.
توجيه الانتقادات اللاذعة للآخرين.
الثقة الزائدة فى النفس التى قد تكون منفرة فى كثير من الأحيان.
تقديسهم لوجهات نظرهم وآرائهم.
بالرغم من أن مواليد برج القوس يتمتعون ببساطة وعدم التكلف فى التعامل إلا أن لديهم بعضا من العيوب الخطيرة منها:
لا يتحلى مواليد برج القوس بالصبر لذا تراهم دائما فى عجلة من أمرهم، ويرغبون فى إنجاز جميع المهمات بسرعة مما قد يوقعهم فى الكثير من الأخطاء والمشاكل.
لا يلتزم مواليد برج القوس بالمواعيد والوعود إطلاقا.
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