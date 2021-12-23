قريبا.. هونر تطرح أول هاتف قابل للطى

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جدة - نرمين السيد - هونر
وتستعد شركة هونر لطرح أول هاتف لها من إنتاجها قابل للطى، والذى سيحمل اسم "Magic V".
ويعد هاتف "Magic V" الذى من المقرر طرحه قريبا هو البداية لشركة "هونر"، كما سيأتى بسعر رخيص مقارنة أجهزة سامسونج القابلة للطى، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.
هواتف قابلة للطى
وكشفت بعض التسريبات أن هاتف "Magic V" سيُطرح بسعر يصل حوالى إلى 1570 دولار أى حوالى 24 ألف جنيه مصرى.
ويأتى هاتف هونر الجديد بشاشة مرنة من نوع OLED، قياس 8 بوصة للشاشة الخارجية مع أخرى أصر حجما، ودقة شاشة 2200 × 2480 بيكسل، كما تدعم تقنية HDR10 +، بالإضافة إلى مقاومتها للمياه والغبار.
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