عيوب برج العذراء.. غامض وبخيل

جدة - نرمين السيد - برج العذراء يعد سادس برج من الأبراج الفلكية الاثنى عشر من دائرة البروج، ويحكمه كوكب عطارد، وأرقام الحظ: 5، 14، 15، 23، 32، كما يفضل مواليد هذا البرج الترابى، الألوان الفاتحة كالرمادى، والأصفر.

أبرز عيوب برج العذراء

لبرج العذراء عدد كبير من الصفات السلبية، حيث لا يمنح الثقة الكبيرة للناس، ولا يرتاح لهم بسهولة، وهذا ما يجعل اختلاطه بالآخرين صعبا، كما أنه يفضل الوحدة، والغموض، ويميل إلى التدقيق فى جميع الأمور، كما يوجه النقد القاسى إلى الآخرين وهو ما يجعل البعض يهرب منه، كما أن ردود أفعاله سريعة.

يحرص صاحب برج العذراء، على التحفظ ويشدد على التجريب، والتأكد من صحة كل شيء، كما أنه يعتمد على العقل فى اتخاذ قراراته ويبعد عن العاطفة، مما يجعله ذلك قاسياً فى قرارته وردوده، كما يميل إلى الشعور بالإحباط بسهولة؛ بسبب أمور لا تستحق الاهتمام، كما أنه يستطيع أن ينهى الموضوع بالفشل، ولا يسعى لإكماله في حال أحسّ بأنه غير مكتمل ومثالى.

سلبيات برج العذراء

وذكر موقع "stylecaster" المتخصص، أن مولود برج العذراء عاشق للعمل ويسعى دائمًا لتحقيق المثالية فى كل شيء، ويحرص على الترتيب، ورغم ذلك فإنه يشعر بالتوتر طوال الوقت، ولا يستطيع العمل تحت ضغط، مما يترتب عليه وقوعه في بعض الأخطاء بعمله.

ويحرص مولود برج العذراء على عدم إنفاق المال، وينتقد الآخرين على إنفاقهم للكثير من المال، حيث يتسم بالبخل فى كثير من الأمور، ويحاول تنبيه الآخرين بضرورة أن ينتبوه ويدخرون الأموال أكثر ولا ينفقون منها إلا للضرورة.

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