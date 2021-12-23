عيوب برج الثور.. عدم التسامح وحب الامتلاك

جدة - نرمين السيد - يعتبر برج الثور أحد الأبراج الترابية، ويتميز أصحابه عادة بشخصيات هادئة وقوية وقيادية، فضلا عما تتحلى به من صبر، إلا أن يعاب عليه غيرته الزائدة وعدم تقبله للآخر بسهولة.





ومن عيوب برج الثور



أبرز العيوب والسلبيات فى أصحاب برج الثور، إثارتهم الملل فى نفوس الآخرين.

ومن سلبياتهم محاولتهم الدائمة لامتلاك وإلغاء شخصية الشريك، وأيضا الحقد، وحب الامتلاك، والعناد.

ومن عيوب برج الثور عدم الانتباه لمشاعر الآخرين، وعدم التسامح، وعدم المرونة.

معظم مواليد الثور مشهورون بالفوضى، لذا هم بحاجة إلى شخص يرشدهم إلى النظام والتنظيم، وبالرغم من أن هذه الخصلة قد لا تبدو سيئة جدا لهم، إلا أنها تؤثر على علاقاتهم مع الآخرين.

ومن عيوب برج الثور المرأة

حسودة:

بالرغم من وجود العديد من الصفات الإيجابية بشخصية المرأة برج الثور، إلا أنها قد تشعر بالحسد والحقد تجاه الآخرين عندما تراهم يمتلكون ما لا تستطيع امتلاكه.

شخصية المرأة الثور تعشق النجاح والاجتهاد حتى تكون دائما فى المقدمة، ولكن عليها أن تواجه نفسها بهذا الشعور السلبى حتى تستطيع التخلص منها.

على المرأة الثور التفكير فى نجاحاتها الخاصة والافتخار بها بصرف النظر عما وصل إليه الآخرون.

أنانية:

من سلبيات وعيوب برج الثور المرأة مشاعرها الأنانية بعض الشيء.

هى تميل إلى امتلاك الأشخاص الذين تحبهم مهما كانت صفتهم بالنسبة لها.

يجب على المرأة الثور أن تتعلم كيف تترك للآخرين حرية التصرف فى حياتهم حتى لا تضغط عليهم للدرجة التى تجعله عبئا على مشاعرهم.

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