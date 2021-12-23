عيوب برج الدلو.. الخوف من الارتباط والمزاج المتقلب

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ويقع الدلو تحت حكم كوكبى زحل وأورانوس، ويتبع لعنصر الهواء، ويتمتع مواليد برج الدلو بالعديد من المميزات والعيوب كغيرهم من مواليد الأبراج.
عيوب برج الدلو
لا يخلو أصحاب برج الدلو من العيوب، ومنها:
المزاج المتقلب:
أصحاب برج الدلو يجعلون من المشاعر التى يشعورن بها محركا أساسيا لأفعالهم فى الحياة، وهذا ما يفسر تقلب مزاجهم، ثم عدم مقدرة الناس من حولهم على توقع تصرفاتهم بشكل عام، وهذا من شأنه جعل الأشخاص حولهم يجدون صعوبة فى طريقة التعامل معهم.
الخوف من الارتباط:
أصحاب برج الدلو لا يستطيعون التخلى عن حريتهم، لهذا لا يسمحون لأى أحد دخول قلبهم ببساطة، فالحب من شأنه تقييد حريتهم، ومبدؤهم فى الحياة هو استمتع بحياتك واترك غيرك يستمتع بحياته.
العناد:
رغم قربهم لأصدقائهم وامتلاكهم ميزة حسن الاستماع للآخرين، إلا أنه من الصعب عليهم تغيير آرائهم فى الأمور التى تخصهم؛ حيث يعتقدون أن أفكارهم هى الصحيحة دائما، ولا يوجد أفكارا أفضل أو أشخاصا أكثر فهما منهم.
الانعزال:
رغم امتلاكهم للعديد من الأصدقاء، إلا أنهم يفضلون الانعزال عن الناس والابتعاد عن المشاركة فى أى نشاطات أو تجمعات؛ مما يضيع عليهم الكثير من الفرص.
عدم إيجاد حلول وسطية:
يدخل ضمن العناد أيضا، فهم متعصبون لرأيهم وليس لديهم مجالا لتبنى حلول وسطى، وكما يقال يتبعون مبدأ إما أبيض وإما أسود.
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