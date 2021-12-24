آخر تقاليع كورونا.. الزواج أون لاين والنقوط فى البنك (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام أردنية أن العروسان لم يكتفيا بذلك، بل أعلنا عن حسابهما البنكى على الهواء لمن يريد وضع "النقوط" لهما حتى لا يأتى إليهما أحد بعد الزفاف تخوفا من انتشار كورونا.

كورونا فى الأردن

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعى من أصدقاء ومتابعى العروسين عبر فيس بوك، حيث قاموا ببث مباشر ليتمكن الجميع من توجيه المباركات لهم، وارتدى العريس بذلة الزفاف السوداء، وارتدت العروس الفستان الأبيض.

ولم تصرح السلطات الأردنية حتى الآن بشكل نهائى بعودة حفلات الزفاف والمهرجانات والحفلات الغنائية خوفا من تفشى فيروس كورونا.

العلاقات الأردنية اليابانية

بحث وزير الخارجية الاردنى أيمن الصفدى، اليوم الخميس، مع وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشى، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، والأوضاع فى المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الصفدى وهاياشى، خلال محادثاتهما التى جرت عبر تقنية الاتصال المرئى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، صلابة علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على ترجمتها لتعاون أوسع وأعمق فى المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، وعلى تعميق التنسيق إزاء جهود حل الأزمات الإقليمية.

‏وثمن الصفدى مواقف اليابان الداعمة لبلاده فى مواجهات التحديات الاقتصادية، وتبعات انتشار فيروس كورونا، ورفد مسيرة التنمية المستدامة، ودعمها المستمر للأردن فى تحمل أعباء اللجوء.

كما شكر الصفدى اليابان على الدعم الذى تقدمه للمساعدة فى تحمل عبء اللجوء وللمنظمات الدولية التى تعمل فى هذا السياق، كما ثمّن الدعم المتواصل الذى تقدمه اليابان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا".