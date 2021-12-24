هانى حتحوت يغازل زوجته أمام المعازيم: إنتى حلوة وقمر (فيديو وصور)

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جدة - نرمين السيد - واحتفل هانى حتحوت بزفافه على مصممة الأزياء عالية كُريِّم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط تهانى الأصدقاء والزملاء.
وخلال حفل زفافه، تحدث هانى حتحوت إلى المعازيم، قائلا: "لما كنت بعاكس عالية كنت بعاكسها بجد، ولما بقول عليها حلوة كنت بتكلم بجد، ولما أقولها إنتي قمر، بقول قمر بجد".
حفل زفاف هانى حتحوت
ولفت إلى أنه تعرَّف على زوجته "عالية" يوم 4 من شهر يونيو الماضي، عن طريق تطبيق تبادل الفيديوهاتوالصور إنستجرام، حيث لم ترد على أول 3 رسائل له، ولكنه استمر في الكتابة حتى وصل عدد الرسائل التى أرسلها لـ6 رسائل.
ولفت هانى حتحوت إلى أن رد عالية على تلك الرسائل كان كلمة شكرا، وبعد أسبوع من الحديث سألته ماذا يعمل، فقال لها ساخرا "نصيبك إنك ملكيش في الكرة، طيب مفكرتيش تفتحي الأكونت بتاعي وتعرفي بشتغل إيه"، فكانت المفاجأة حيث قالت له "شكلك لاعب كرة" ومن هنا بدأت قصة الحب.
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